Uluslararası Cittaslow Birliği tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, yerel dokusunu koruyan, doğaya saygılı ve geleneksel yaşam biçimini sürdüren yerleşim yerleri, Türkiye'nin "sakin" rotaları olarak tescillendi. Gürültü kirliliği, hızlı şehirleşme ve endüstriyel baskıdan uzak durmayı hedefleyen bu ilçeler; yerel el sanatları, özgün mutfak kültürü ve doğal peyzajın korunması gibi temel şartlar üzerinden değerlendirildi.

TÜRKİYE'NİN TESCİLLİ SAKİN ŞEHİRLERİ

Huzurlu ve dingin bir yaşam modeli sunan, Cittaslow ağına dahil olan ilçeler şu şekilde listelendi:

Seferihisar (İzmir) Akyaka (Muğla) Gökçeada (Çanakkale) Yenipazar (Aydın) Vize (Kırklareli) Perşembe (Ordu) Yalvaç (Isparta) Halfeti (Şanlıurfa) Şavşat (Artvin) Uzundere (Erzurum) Göynük (Bolu) Gerze (Sinop) Eğirdir (Isparta) Mudurnu (Bolu) Köyceğiz (Muğla) Ahlat (Bitlis) Güdül (Ankara) Arapgir (Malatya) Foça (İzmir) Finike (Antalya) Kemaliye (Erzincan) Şarköy (Tekirdağ) İznik (Bursa) Daday (Kastamonu) Safranbolu (Karabük)

CITTASLOW HAREKETİ NEDİR?

İtalya’da 1999 yılında başlayan "Sakin Şehir" hareketi, yerel kimliklerini ve özelliklerini koruyarak dünya çapında standart bir şehirleşmeye karşı çıkan yerleşim yerlerini bir araya getiriyor. Bir ilçenin bu ağa katılabilmesi için çevre politikalarından altyapıya, kentsel yaşam kalitesinden sosyal uyuma kadar 70'ten fazla kriteri başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Türkiye’nin listede yer alan bu 25 ilçesi, sadece turistik birer destinasyon olmalarının ötesinde, gürültüden arındırılmış sokakları, korunmuş mimari yapıları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla "yavaş yaşam" (slow living) modelini uygulayan bölgeler olarak tanımlanıyor. Uzmanlar, bu tescillerin bölgelerdeki yerel kalkınmaya ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına doğrudan katkı sağladığını bildiriyor.