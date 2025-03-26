GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GÜRÜN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/158 Esas

DAVACI : AYLA GÜLSOY-30478845100 - Bahçelievler Mah. Çaldıran Sk. No:10 İç Kapı No:8Bahçelievler/ İSTANBUL

VEKİLİ : Av. MEHPARE GÖKTAŞ - [16357-53284-02914] UETS

DAVALI : LÜTFİ ORHANOĞLU-26315476408 - Hocaömer Mah. 215 Sk. No:4/1 İç Kapı No:8Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN

DAVA : Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat)

Davacı Ayla Gülsoy ile davalı Lütfi Orhanoğlu aleyhine açılan tazminat davasında;

Davalı Lütfi Orhanoğlu Mahkememizce açık adresiniz tespit edilemediğinden dolayı tebligat yapılamamıştır. Ayrıca mernis adresiniz de bulunmamaktadır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı olarak bulunduğunuz, Gürün Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/158 Esas sayılı dosyasında Sivas ili Gürün İlçesi Kurultay Mah. 205 ada 2 parsel sayılı taşınmazda davacı ile müştereken tapuda hak sahibi bulunduğunuz, davacının belirtilen taşınmazın metruk olması sebebiyle 2021 yılından itibaren taşınmaza tadilat yaptığını iddia ettiği ve bu tadilatlar nedeniyle metruk yapının konak haline dönüştüğünü belirterek taşınmaza yapmış olduğu masrafın 50.000,00 TL sini dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafınızdan tahsilini talep ettiği nedenleriyle tarafınıza tazminat davası davası açılmış olup, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere iş bu metin ilanen tarafınıza tebliğ olunur bu hususta açılmış davaya ilan tarihinden itibaren 7. Günün bitiminden itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ihtar olunur.

DAVALI : LÜTFİ ORHANOĞLU- TC kimlik no:26315476408

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