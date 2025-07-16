Alanyaspor, Güven Yalçın sözleşme imzaladığını açıkladı. Alanyaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, İtalya’nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın’a takımımızda başarılar diliyoruz.”
Hoş geldin Güven Yalçın! 🤝— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) July 16, 2025
Kulübümüz, İtalya’nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın’a takımımızda başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/dLjyQflu0G