Alanyaspor, Güven Yalçın sözleşme imzaladığını açıkladı. Alanyaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, İtalya’nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın’a takımımızda başarılar diliyoruz.”