Emeklilik günlerini daha "güvenli" bir hobiyle geçirmek için çıngıraklı yılan avcısı olan eski polis memuru Phil Roberts, Arizona çöllerinde milyonda bir görülebilecek nadir bir canlıyı yakaladı. Uzmanların bile gözlerine inanamadığı bu keşif, şimdiden koleksiyoncuları sıraya dizdi.

POLİSLİKTEN GELDİ: DAHA GÜVENLİSİNİ ARIYORDU

ABD'nin Arizona eyaletindeki Gold Canyon bölgesinde yaşayan eski Phoenix polis memuru Phil Roberts, 33 Yıllık yoğun ve tehlikeli kolluk kuvveti kariyerinin ardından sıra dışı bir emeklilik planı seçti. Kendisine daha sakin (!) bir uğraş arayan Roberts, bölgedeki çıngıraklı yılanları yerleşim yerlerinden uzaklaştırıp doğaya salan profesyonel bir yılan avcısı oldu. Geçtiğimiz yıl 85'ten fazla çıngıraklı yılan yakalayan Roberts, ironik bir şekilde, "Polislikten biraz daha güvenli bir şey yapmak istedim, bu yüzden çıngıraklı yılan avcısı oldum" diyerek mesleğine esprili bir yaklaşım getiriyor.

KOMŞU GÖRMÜŞ AMA SOPA SANMIŞ

Her şey, Gold Canyon sakinlerinden birinin bahçesinde soluk renkli, hareketsiz bir canlı görmesiyle başladı. İlk başta yerdeki cismi sıradan bir sopa yılanı sanan mahalle sakini, şüphelenerek hayvana dokunmak yerine hemen bölgenin uzmanı Phil Roberts'ı aradı.

Olay yerine gelen Roberts, hayatının şokunu yaşadı. Karşısındaki canlı, doğada neredeyse hiç rastlanmayan, ilk incelemelere göre albino olduğu düşünülen tamamen beyaz bir çıngıraklı yılandı.

"Bu o kadar nadir ki, inanamazsınız!" — Phil Roberts

GELEN KUTUSU KİLİTLENDİ: KOLEKSİYONCULAR PEŞİNDE

Yıllarını sürüngenleri incelemeye adamış uzmanların bile kariyerleri boyunca belki de hiç karşılaşmadığı bu genetik mucize, interneti de salladı. Beyaz çıngıraklı yılanın yakalandığı haberi yayılır yayılmaz, dünyanın dört bir yanındaki sürüngen meraklıları ve koleksiyoncular Roberts’ın mesaj kutusunu adeta kilitledi.

Yetkililer, bu tarz sıra dışı ve nadir canlıların doğada hayatta kalmasının kamufle olamadıkları için çok zor olduğunu, bu yüzden koruma altında tutulmasının önemini vurguluyor.