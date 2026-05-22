Japon otomotiv devi Toyota, dayanıklılığı ve güvenilirliğiyle tanınmasına rağmen bu kez Güney Afrika’da yapılan çarpışma testleriyle tartışmaların odağına yerleşti. Markanın bölgede en çok satılan modellerinden biri olan Starlet, yetişkin yolcu güvenliğinde 0 yıldız aldı.

Bağımsız test kuruluşu, Toyota Starlet’in giriş seviyesi versiyonunu değerlendirdi. Araçta elektronik denge kontrolü (ESC) ve standart çift ön hava yastığı bulunmasına rağmen, çarpışma anında ciddi yapısal zayıflıklar tespit edildi. Gövde yapısının yeterli dayanıklılığı sağlayamadığı ve yan hava yastıklarının bulunmaması en önemli eksiklikler arasında gösterildi.

YAN DARBE TESTİ UYGULANMADI

Yan direk darbe testinde sonuçların oldukça kötü çıkması nedeniyle testin tamamlanmadan iptal edildiği açıklandı. Model, yetişkin koruma kategorisinde sıfır puan alırken, çocuk yolcu korumasında 29,33 puan elde ederek 3 yıldız seviyesine ulaştı. Ancak test sırasında 3 yaşındaki bir çocuğu temsil eden mankenin başının ön çarpışmada iç yüzeye temas ettiği, yan çarpışmada ise ciddi darbe aldığı belirtildi.

SUZUKI BALENO İLE AYNI PLATFORM

Starlet’in, Hindistan’dan Güney Afrika’ya ihraç edilen Suzuki Baleno modelinin yeniden markalanmış versiyonu olduğu ifade ediliyor. İki araç arasında temel farkların yalnızca tasarım detayları ve motor seçenekleri olduğu biliniyor.

TOYOTA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toyota Güney Afrika, test edilen aracın piyasada şu anda satılan güncel Starlet modelini temsil etmediğini, daha eski bir versiyon olduğunu açıkladı. Şirket ayrıca yeni Starlet’in yan, baş ve gövde hava yastıkları dahil olmak üzere daha kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışta olduğunu vurguladı.

Buna rağmen, eski versiyonların hâlâ trafikte bulunması endişeleri artırırken, Global NCAP’in yeni bir araç satın alarak yeniden test yaptığı ve güncel sonuçların ilerleyen dönemde açıklanacağı bildirildi.