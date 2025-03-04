Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1,2'lik bir artışın ardından ons başına 2.892 dolara yakın işlem görüyor. ABD lideri, Meksika ve Kanada'nın Salı günü yürürlüğe girecek gümrük vergilerinden muafiyet için pazarlık yapamayacağını söyledi ve ardından Çin'e uygulanan vergileri yüzde 20'ye çıkaran bir emir imzaladı. Trump ayrıca, ABD'nin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Altın, 24 Şubat'ta ons başına 2.950 doların biraz üzerindeki rekor seviyeye ulaştıktan sonra, Şubat ayının sonunda 2025'in ilk haftalık düşüşünü yaşadı, bunun başlıca nedeni kâr satışlarıydı. Goldman Sachs analistleri geçen ay, gümrük vergisi endişeleri de dahil olmak üzere artan politika belirsizliğinin, altın fiyatlarını yıl sonuna kadar ons başına 3.300 dolara kadar çıkarabileceğini söyledi.

Pazartesi günkü zayıf verilere, son haftalarda zayıf konut, artan işsizlik başvuruları ve kişisel harcamalarda düşüşe işaret eden bir dizi diğer hayal kırıklığı yaratan göstergeye de eklendi. Veriler, Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranı indirimlerine yönelik ihtimalleri artırdı.

Spot altın, Singapur'da sabah 7:56'da ons başına 2.891,72 dolarda sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Gümüş ve platin çok az değişirken, paladyum biraz düştü.