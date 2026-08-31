Dünyada ulusal güvenlik kavramı artık yalnız sınır hatları ve askerî platformların sunduğu kabiliyetlerle tanımlanmıyor.

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte elektrik santrallerinin, veri merkezlerinin, haberleşme altyapılarının, limanların ve kritik üretim tesislerinin kriz anlarında dahi kesintisiz çalışmaya devam edebilmesi yeni güvenlik ekonomisinin merkezine yerleşiyor.

Elektriklerin kesilmesi, haberleşmenin aksaması ya da veri merkezlerinin devre dışı kalması gibi durumlar yalnız operasyonel veya teknik arızalar olarak kalmayıp; doğrudan ekonomik ve toplumsal boyutta geniş çaplı sonuçlar doğuruyor.

Bu dönüşümle birlikte, Türkiye'nin zorlu saha koşulları ve savunma sanayisinde edindiği disiplinli mühendislik birikiminin, küresel ölçekte yükselen kritik altyapı ve dayanıklılık teknolojileri pazarında stratejik bir teknoloji ihracatı fırsatına dönüştürülebileceği değerlendiriliyor.

MİA Teknoloji Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin, yeni güvenlik ortamında ulusal dayanıklılığın artık yalnız sınır güvenliği ve askerî kapasite üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

Enerji tesisleri, veri merkezleri, haberleşme altyapıları, ulaşım sistemleri ve siber ağlar; ülkelerin ekonomik ve toplumsal işleyişinin sürekliliği açısından giderek daha kritik hale geliyor.

Bu yapılarda yaşanabilecek kesintiler, yalnız teknik bir arıza veya güvenlik problemi değil, daha geniş ölçekte operasyonel süreklilik ve toplumsal dayanıklılık meselesine dönüşebiliyor.

Yeni Nesil Tehditler Çok Katmanlı Algılamayı Gerektiriyor

Bu yeni ortamda sensör sayısının artması tek başına bütünleşik güvenlik sağlamaya yetmiyor. Asıl değer, farklı algılama kaynaklarından gelen verinin ortak operasyonel bağlamda değerlendirilmesiyle oluşuyor.

Radar, kamera, termal görüntüleme ve fiber optik sensörler farklı veriler üretiyor. Asıl değer, bu kaynakların ortak operasyon diliyle konuşması ve operatöre anlamlı bir durum resmi sunmasıyla ortaya çıkıyor.

Savunmadan Sivil Ekonomiye Mühendislik Transferi

Çoklu sensör füzyonu, edge AI, otonomi, veri işleme, zorlu çevrede çalışma, test ve konfigürasyon kültürü gibi kabiliyetler daha geniş bir “mühendislik çekirdeği” oluşturuyor.

Bu nedenle savunma ile sivil teknoloji arasındaki sınır giderek inceliyor.