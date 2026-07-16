Olay, 9 Kasım 2025'te saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil Sevinç'i kalkmaları yönünde uyardı.

Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Taşan, Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyyüp Taşan ile Halil Sevinç kaçtı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Tahsin Göker, kurtarılamadı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, Taşan ile Sevinç'i, suç aleti bıçakla yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Eyyüp Taşan tutuklandı, Halil Sevinç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı belirtildi. Otel önündeki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin 2 sanık hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Göker'in aldığı bıçak darbesinin tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Sanıklar Eyyüp Taşan ve Halil Sevinç, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Eyyüp Taşan, tutuksuz yargılanan Halil Sevinç, tanık, taraf avukatları katıldı.

Amacının öldürmek olmadığını belirten Taşan, "Yaptığım her şey için çok pişmanım. Benim asla öldürme amaç niyetim yoktur olay aniden gelişmiştir. Ailesinden defalarca özür dilerim" dedi. Sevinç ise “Ben hiç kimseyi öldürecek şekilde bir girişimde bulunmadım. Olay için çok üzgünüm" diye konuştu.

KARAR AÇIKLANDI

Sanıklardan Eyyüp Taşan, ‘Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası haksız tahrik indirimi uygulanarak 18,5 yıl hapse çarptırıldı. Tutuksuz sanık Halil Sevinç de ‘Kasten öldürmeye yardımcı olmak' suçundan haksız tahrik indirimiyle 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Halil Sevinç hakkında adli kontrol hükmünün devamına karar verildi.

'BAŞKA CANLAR YANMASIN'

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Nimet Göker, başka ailelerin çocuklarının canları yanmasın diye mücadelesine devam edeceğini söyledi. Göker, “Bugünkü sonuçtan hiç memnun değilim. Çok üzgünüm. Adalet bu olmamalı. Benim oğlum toprağın altında fakat öbür kişi elini kolunu sallayarak 9 yıl ceza alıyor ve şu anda dışarıda. Sonuna kadar nereye başvuracaksam başvuracağız. Benim oğlum toprağın altında yatıyorsa, onlar da cezalarını fazlasıyla çekecek. Her gün haberlerde görüyorum benim gibi birçok anne aynı acıyı yaşıyor ama bu suçu işleyenler maalesef çok az bir cezayla sokaklarda geziyor. Bu çocuklar çok zor büyütülüyor, yetiştiriyor. Bir evlat o kadar zor yetiştiriliyor ki, canımız onlar bizim. Bu kadar basit olmamalı. Yaşadığım sürece peşini bırakmayacağım. Başka canlar yanmasın" ifadelerini kullandı.

‘ADALET BU DEĞİL’

Yapılan indirime tepki gösteren baba Adnan Göker ise "Böyle bir şey beklemiyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. Adalet bu değil. Bizi çok üzdü, çok yıktı. Tabii ki peşini bırakmayacağız. Benim çocuğum ömür boyu toprakta yattı. Biz de ömür boyu cezaya çarptırıldık. Karşı taraf için ömür boyu cezayı istemiştik. Onu da vermediler" dedi.

'ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ'

Kararın ardından açıklamada bulunan ailenin avukatı Arif Çelik, “Verilen karar bizleri ve aileyi tatmin etmedi. Savcılık tarafından düzenlenen mütalaada haksız tahrik indirimi uygulanmaması yönünde düzenlenmişti fakat kararda haksız tahrik indirimi uygulandı. Sanıklardan 9 yıl ceza alan salıverildi. Bu aileyi ikinci kez yıktı. Bununla ilgili itirazlarımızı gerek 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gerekse istinafa yapacağız. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" diye konuştu.