AFP'nin haberine göre Hong Kong genelindeki kamusal alanlarda bulunan kamera ağları, bugün itibarıyla yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisiyle çalışmaya başladı.

Ulusal güvenlik ve suçun önlenmesi amacıyla hayata geçirilen bu uygulamayla birlikte kentteki gözetim ağının kapsamı genişletildi.

Emniyet Müdürü Joe Chow, hafta sonu yaptığı açıklamada yeni araçların mevcut gözetim sistemlerinin kapasitesini artıracağını ifade etti.

Chow, "SmartView" adlı polis operasyonu kapsamında devreye alınan bu teknolojinin "yasalara uyan vatandaşlar için güvence" olacağını savundu.

'DOĞAL OLARAK' İNSANLARI TAKİP EDECEK

Bölge meclisine sunulan belgelere göre yetkililer, kentteki toplam kamera sayısını 2028 yılına kadar 60 bine çıkarmayı planlıyor.

SmartView programının başladığı 2024 yılından bu yana kent genelinde yaklaşık 5 bin kapalı devre kamera kuran polis birimleri, bu kameraların şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 vakanın çözülmesinde ve 2 bin 800'den fazla kişinin tutuklanmasında rol oynadı.

Güvenlik Bakanı Chris Tang ise geçen yıl milletvekillerine yaptığı açıklamada, sistemin kalabalıkları izlemek ve araç plakalarını okumak için kullanılacağını anlatmıştı.

Tang ayrıca, yapay zeka özelliklerinin "zanlıyı takip etmek gibi durumlarda doğal olarak insanlar üzerinde de uygulanacağını" dile getirmişti.

'KÖTÜYE KULLANILMAYACAK'

Yeni adım, finans merkezinde yaşayanlar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Güvenlik endişesiyle tam adını paylaşmak istemeyen 40'lı yaşlarındaki finans çalışanı Li, yapay zeka destekli gözetimin kötüye kullanılma ihtimalinden kaygı duyduğunu belirterek AFP'ye, "Artık hiçbir yerde sır kalmadı, birçok araç verilerinizi ve yüz görüntülerinizi çoktan topladı" açıklamasında bulundu.

Kent sakinlerinden Saturday Zhou ise daha az endişeli olduğunu vurgulayarak, "anakara şehirlerinde bunlardan zaten çok var ve insanlar bunlara alıştı" diye konuştu.

Zhou, şeffaflığın korunması için yetkililerin ilgili verilerin kullanımı konusunda "açık olmaları gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Kamuoyundaki kaygılara ilişkin dün yerel medyaya değerlendirmelerde bulunan Emniyet Müdürü Joe Chow ise "birçok kişinin bundan endişe duyabileceğini anlıyoruz" derken, yeni sistemin "kötüye kullanılmayacağını" öne sürdü.