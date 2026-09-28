Kastamonu kent merkezinde gece saatlerinde akıllara durgunluk veren bir iş yeri kurşunlama olayı yaşandı.

KADIN KILIĞINA GİRİP İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

Gece saatlerinde hedef aldığı iş yerinin önüne gelen bir şüpheli, kılık değiştirerek kadın kıyafetleri giydi. Tanınmamak için bu yönteme başvuran şahıs, belinden çıkardığı tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, kadın kılığındaki saldırganın ve ona yardım eden şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, önceden belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, kadın kılığındaki saldırganın da aralarında bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.