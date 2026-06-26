Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36'ncı NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirleriyle hazırlıklarını tamamladı. Zirve süresince başkent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

ULAŞIM NOKTALARINDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Güvenlik önlemleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek. Devlet büyükleri, yabancı heyetler ve basın mensuplarının konaklayacağı alanlar ile toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirileceği bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak. Heyetlerin geliş ve dönüş güzergahlarında ise trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla gerekli planlamalar yapıldı.

Zirve kapsamında Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı başta olmak üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı, Ankara Garı ve AŞTİ gibi yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı ulaşım noktalarında güvenlik tedbirleri artırıldı.

TRAFİK UYGULAMALARI YOĞUNLAŞTIRILDI

Kent genelindeki yaklaşık 6 bin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası aktif olarak kullanılacak. Kameralar üzerinden anlık görüntü takibi ve koordinasyon sağlanırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde helikopter destekli havadan denetimler gerçekleştirilecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla tüm gelişmeler anbean takip edilecek. İlgili kurumlarla eşgüdüm içinde hızlı karar alma ve koordinasyon sağlanırken, çevre illerle iş birliği kapsamında il giriş ve çıkışlarındaki güvenlik ile trafik uygulamaları da yoğunlaştırıldı. Gerekli görülen noktalarda denetimler artırılacak.

MOTOSİKLET VE SKUTER’A DA YASAK

Kamu güvenliğini sağlamak amacıyla patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine izin verilmeyecek. Bu araçların il sınırlarına girişleri kontrol altına alınacak ve gerekli güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak.

Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik ve ulaşım düzenlemeleri yapılacak. Belirlenen alanlarda motosiklet ve skuter gibi araçların kullanımına da izin verilmeyecek.

ATLI POLİS EKİPLERİ DE GÖREV ALACAK

Turizm polisi ekipleri, zirveye katılacak yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere sahada aktif görev üstlenecek. Atlı polis ekipleri de özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmeti sağlayacak.

Görev yapan tüm güvenlik personeli yaka kamerası kullanacak. Böylece yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha şeffaf, etkin ve güvenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.