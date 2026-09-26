Manisa-Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3’ü ağır, 11 öğrencinin silahla yaralanması okullarda güvenlik sorununu tekrar tartışmaya açtı. Şanlıurfa Kahramanmaraş ve İstanbul’da bir süre önce 3’ü öğretmen, 9’u öğrenci 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırılarından sonra MEB, okullara 31 bin güvenlikçi alımı için harekete geçti. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ‘Güvenlikçi Alım Şartları’ 28 Ağustos 2026 tarihinde gönderildi. İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alım yapılacağı belirtilip e-devlet üzerinden başvuru yapılması istendi.

SERTİFİKASIZ DA OLUR!

TYP kapsamında okul güvenlikçisi alım şartlarında MEB, “Hane halkı gelirinin aylık 42 bin 113 TL yani 1.5 asgari ücreti geçmemesi” gibi mali şartlara dikkat edilmesini teşkilatına emretti. 4 kişilik bir ailede eğer 20 bin TL emekli maaşı alan biri varsa başvurusu reddedildi. Okullara alınacak güvenlik görevlileri başvuru şartlarında birçok il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, “Özel güvenlik sertifikası olanlar öncelikli tercih edilir” ifadesini resmi yazıda kullandığı görüldü. Bu esneklik, güvenlikçi sertifikası olmayanların da okullarda güvenlikçi olarak işe alınmasının önünü açtı. Güvenlikçi sertifikası olmayan işsizler, okullarda bahçe görevlisi adı altında güvenlikçi olarak işe alındı.

Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisinin okul önünde ateşli silahla saldırısı sonucu 11 öğrenci yaralanmıştı.

100 okuldan 80’i Allah’a emanet!

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de anaokul ilkokul, ortaokul ve lise gibi toplam 100 eğitim kurumundan 80’inde güvenlik görevlisi yok. Kadıköy'de güvenlikçi olmayan bazı okullar ve öğrenci sayıları şöyle: Erdoğan Yüksel Anaokulu (190), Sulhiye Ersoy Anaokulu (240), Kozyatağı Şükran Karabelli İlkokulu (629), Bostancı İlkokulu (670), Göztepe İlkokulu (488), Bostancı Atatürk Ortaokulu (710), Nurettin Teksan Ortaokulu (687), Faik Reşit Unat Ortaokulu (554), Kadıköy Anadolu Lisesi (926), Mustafa Aykın İlkokulu (490), 30 Ağustos İlkokulu (438).

TYP ne demek

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan Toplum Yararına Program (TYP). İşsizlik verilerini düşürmek için devletin geçici süreli işçi istihdamı. Okullardaki, temizlikçi ve güvenlikçiler de bu yolla alınıyor. Talebe göre kura çekiliyor.

Bahçe görevlileri bunları giyecek

MEB’in okullarda bu yıl ilk kez işe aldığı ve güvenlikçi olarak çalıştıracağı ‘bahçe görevlisi’ kıyafetleri ortaya çıktı.

Manisa’da 451 okulda güvenlikçi yok

Saldırının yaşandığı Manisa’da 1.174 okul ve kurumda 266 bin 588 öğrenci var. Bunların 192’si özel okul 982’si ise devlet okulu. Manisa’da geçen ay 531 kişi güvenlikçi olarak okullarda işe alındı. 451 okulda ise güvenlikçi yok. Güvenlikçi olmayan okulların güvenliğini, derste olması gereken öğrenciler ve nöbetçi öğretmenler sağlıyor.

26 bin 340 okulda güvenlikçi sayısı: 0

Ülkemizde ilk ve orta dereceli 74 bin 40 okul ve 17 milyon öğrenci var. Devlet okullarına ilk kez bu yıl 31 bin güvenlikçi alındı. 14 bin 700 özel okul, güvenliklerini kendisi sağlıyor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul ve Manisa’da ölümlü okul saldırıları olmasına rağmen 26 bin 340 devlet okulunda halen 1 güvenlikçi dahi yok.

Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş: Güvenlikçiler geçici alındı

“MEB, 31 bin kişiyi güvenlikçi olarak işe aldı. Bu kişiler geçici görevle, 9 ay süreyle yani okullar açıkken çalıştırılacak. Bu güvenlikçiler kısa süreli işe alındığı için okullarda ne öğrencileri ne de öğretmenleri tanıyamadan sözleşmesi bitiyor. Okullarda oluşabilecek risklerin farkında değiller. Emniyet her ne kadar GBT kayıtlarına baksa da birçok il ve ilçede güvenlikçi sertifikası olmayan kişilerin, okullarda işe alındığı yönünde ihbarlar geldi.

MEB’in yaptığı, ‘güvenlikçi sertifikası olanlara öncelik verilmesi’ vurgusu, olmayanların da işe alınmasının önünü hukuken açtı.

100 bine yakın görevlendirme öğretmenden sonra şimdi de güvenlikçilerde liyakat sorunu yaşıyoruz. Makamında güvenlik kaygısı yaşamayan ve özel okuldaki çocuğu için endişe etmeyen Bakan Yusuf Tekin bugün öğrenci, öğretmen ve velilerin yaşadığı korku ve kaygıyı asla anlayamaz.”

NOT DEFTERİ:

- Üniversite sınavı YKS 2026’yı kazanan 800 bin aday tercih yapmadı.

- YKS 2026’da tercih yapan 1.2 milyon adaydan 64 bin 860’ı kayıt olmadı.

- YÖK, öğrenci affı kapsamına YKS’yi kazanıp kayıt yaptırmayanları da aldı.