2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya Milli Takımı, ilk maçında Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak turnuvaya tatsız bir açılış yaptı.

Pazar günü Suudi Arabistan ile oynanacak maç öncesinde teknik direktör Luis de la Fuente oyuncularına futboldan kopup enerjilerini toplamaları için bir gün izin verdi. Ancak izin dönüşünde İspanya kampında ilginç anlar yaşandı.

KRİZİ TELEFONLA ÇÖZDÜLER

İspanya Milli Takım kampındaki güvenlik görevlisi, Borja Iglesias'ı tanımayınca içeri almadı. Celta Vigo forması giyen İspanyol forvet, kamp merkezinde yer alan otelin dışındaki güvenlik alanına gelerek "İçeri girmem lazım. Milli takım oyuncusuyum." ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, kamp alanının dışındaki güvenliklerin yıldız oyuncuyu tanımayarak "Geçiş kartınız var mı? Oyuncu musunuz?" sorusunu sorduğu görüldü.

Iglesias, futbolcu olduğunu anlatmaya çalışırken çevrede yer alan gazeteciler ve futbolseverler olaya müdahil oldu. Güvenliklerin bu sırada "Adın ne? Onu tanımıyorlar" ifadelerini kullanmasının ardından bölgede toplanan birçok taraftar ve gazeteci tarafından Borja Iglesias'ın futbolcu olduğu güvenliklere aktarıldı.

Son olarak, görüntülerde İspanyol futbolcunun tuhaf durumu çözmek için İspanyol teknik ekibinin bir üyesiyle iletişime geçerek cep telefonunu çıkardığı görüldü ve kriz çözüldü.