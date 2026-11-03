Tekirdağ'da polisin son iki haftada düzenlediği operasyonlarda, güvercin kümesi ve peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüphelilerden 21'i mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi, gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla 11 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle işlem yapılan 44 kişi dahil toplam 195 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

PEYNİR BİDONLARIYLA KENTE GETİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Ekiplerin çalışmalarında, uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilerin maddeleri araçların gizli bölmelerine ve peynir bidonlarına saklayarak kente getirmeye çalıştıkları belirlendi. Kentteki bir güvercin kümesinin de uyuşturucu saklamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Operasyonlarda 3 kilo 78 gram çeşitli uyuşturucu madde, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş materyal ve 2 tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 liraya el konuldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, “Araçların gizli bölmelerine, peynir bidonlarına gizleseler de güvercin kümeslerinde saklasalar da zehrin izini sürmeye, zehir tacirlerine geçit vermemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada, vatandaşların desteği ve ihbarlarıyla uyuşturucuyla mücadelenin sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüleceği belirtildi.