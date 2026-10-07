Edwina Sponza, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllar sonra İbrahim Kutluay'la yaşadığı ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan Sponza, Kutluay'la aşkının süresine ilişkin dikkat çeken bir düzeltme yaptı.

Sponza'nın özellikle İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile biten evliliğine ilişkin bir soruya verdiği yanıt ise magazin gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

“13 YIL, 4 DEĞİL”

Bir takipçisi Edwina Sponza'ya, İbrahim Kutluay ile “4 yıl” aşk yaşadığı yönündeki bilginin nasıl mümkün olduğunu sordu.

Sponza ise bu yoruma, “13 yıl 4 değil. Sevgiler” yanıtını verdi.

Bu açıklamayla Sponza, Kutluay'la ilişkisinin daha önce bilinen süreden çok daha uzun olduğunu ifade etti.

“SENİN İÇİN Mİ O GÜZEL KARISINI BIRAKTI?”

Sponza'ya yöneltilen bir başka soru ise İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğine ilişkindi.

Bir takipçisi, Demet Şener'i kastederek “Senin için mi o güzel karısını bıraktı?” diye sordu.

Sponza'nın bu soruya verdiği yanıt ise yalnızca tek kelime oldu: “Evet.”

Sponza'nın bu açıklaması, İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in evliliğinin sona erdiği döneme ilişkin eski tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

İBRAHİM KUTLUAY İLETİŞİMİ TAMAMEN BİTİRDİ

İbrahim Kutluay'ın ise Edwina Sponza ile iletişimini tamamen bitirdiği biliniyor.

Edwina Sponza, İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'den kendisi için boşandığını ve ilişkilerinin 13 yıl sürdüğünü itiraf etti.

Yıllar sonra Sponza'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ilişkinin süresi ve Kutluay'ın evliliğinin sona ermesine ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi.