Oyuncu Sevda Erginci, geçtiğimiz yıl Efe Saydut ile evlendikten sonra İzmir’e yerleşti. Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan oyuncu, evliliğinin ardından tercih ettiği yeni yaşam hakkında konuştu. İzmir’deki hayatından memnun olduğunu belirten Erginci, huzurlu günler geçirdiğini söyledi.
“SAKİN VE SESSİZ BİR HAYATIM VAR”
İstanbul’da Nişantaşı’nda görüntülenen Sevda Erginci, evlilik sonrası İzmir’e taşınmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Şehir hayatının yoğunluğundan uzakta bir yaşam sürdüren oyuncu, yeni düzeninden memnun olduğunu dile getirdi.
Erginci, hayatının nasıl geçtiği sorusuna, “Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor” yanıtını verdi.
“İZMİR BURAYA GÖRE SAKİN”
Mutlu olduğunu belirten oyuncu, İzmir’deki yaşamına ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Erginci, “Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin” sözleriyle İstanbul’a kıyasla daha dingin bir hayat sürmeyi tercih ettiğini ifade etti.
Günün Trend Haberleri
Geçtiğimiz yıl Efe Saydut ile hayatını birleştiren Sevda Erginci, evliliğinin ardından İzmir’e yerleşerek yaşamında yeni bir sayfa açtı.
Sevda Erginci’nin yıldızı, Yasak Elma dizisiyle parladı. Oyuncu, daha sonra El Kızı ve Kül Masalı dizilerinde başrol üstlendi.
Son olarak Bir Anne Hakkında filminde rol alan Erginci, hazırlık aşamasındaki Aile Toplantısı projesi için İstanbul’a gidip geliyor.
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