“İZMİR BURAYA GÖRE SAKİN”

Mutlu olduğunu belirten oyuncu, İzmir’deki yaşamına ilişkin düşüncelerini de paylaştı. Erginci, “Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin” sözleriyle İstanbul’a kıyasla daha dingin bir hayat sürmeyi tercih ettiğini ifade etti.