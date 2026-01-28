27 Ocak 2026'da yayımlanan videoda, siyah kargo pantolon ve kapüşonlu bir üst giyen Sydney Sweeney'nin Hollywood tabelasındaki "H" harfine tırmandığı ve iç çamaşırlarını sergilediği görülüyor. Tanıtımın, Jeff Bezos gibi yüksek profilli yatırımcıların destek verdiği Syrn markası için yapıldığı belirtiliyor.

İZİN ALINMADI TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Hollywood tabelasının ticari ve marka haklarını yöneten Hollywood Chamber of Commerce, bu eylem için herhangi bir izin verilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, tabelaya tırmanma, dokunma ya da fiziksel bir değişiklik yapma konusunda hiçbir onay bulunmadığı vurgulandı. Sweeney'nin ekibinin yalnızca çevrede çekim yapmak için FilmLA'dan sınırlı bir izin aldığı, ancak bunun tabelaya müdahaleyi kapsamadığı ifade edildi.

Yetkililer, "Bu tür bir kullanım için açık izin gerekir ve böyle bir izin verilmedi" diyerek duruma netlik kazandırdı.

HAPİS VE PARA CEZASI İHTİMALLERİ

Kaliforniya yasalarına göre Hollywood tabelasının bulunduğu kısıtlı alana izinsiz girmek suç sayılıyor. Ayrıca tabelaya herhangi bir nesne asılması, mala zarar verme kapsamında değerlendirilebiliyor. Bu durum, teorik olarak Sydney Sweeney'nin kabahat suçu kapsamında yargılanmasına ve 6 aya kadar hapis ya da 1.000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmasına yol açabilirdi.