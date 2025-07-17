Ünlü oyuncu Bige Önal, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımıyla takipçilerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Siyah-beyaz bir karede Türkiye Milli Takımı formasını taşıyan bir futbolcunun fotoğrafını paylaşan Önal, altına sadece tek bir kelime yazdı: “Baba”.

Fotoğraftaki isim, Galatasaray’ın efsane futbolcularından Erhan Önal’dı. Bu detayı bilmeyen birçok kişi için paylaşım, hem oyuncunun kişisel geçmişine hem de Türk futbol tarihine dair anlamlı bir pencere açtı.

'PAPAZ ERHAN' OLARAK TANINMIŞTI

Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Erhan Önal, özellikle 1985-1992 yılları arasında Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla hafızalara kazındı. Uzun saçları ve sakallarıyla tanınan Önal, bu görüntüsü nedeniyle taraftarlar arasında “Papaz Erhan” lakabıyla anılmıştı. Futbola 1992’de Galatasaray’da veda etti.

Bige Önal’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, ünlü oyuncunun babasına duyduğu saygı ve sevgi, sade bir kelimeyle bile güçlü bir şekilde hissedildi. Kalp emojisiyle birlikte yazılan “Baba” ifadesi, oyuncunun babasına duyduğu özlemi ve gururu bir kez daha gözler önüne serdi.

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

İlk evliliğini Birgit Mölzl ile yapan Önal’ın bu evlilikten Patrick Mölzl adında bir oğlu oldu. Daha sonra oyuncu Bige Önal’ın annesi Mine Baysan ile evlenen Önal, 1990 yılında baba oldu. 1999 yılında evliliği sona eren Önal, 2011’de geçirdiği beyin kanaması sonrası ciddi sağlık sorunları yaşamış, 16 Mart 2021 tarihinde, İzmir’de hayatını kaybetmişti.