Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan 6’sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 çocuk müşahede altında tutuluyor, 1 çocuğun ise servisteki tedavisi devam ediyor.

Uzmanlardan Ailelere Uyarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Sezal Çubukçu, zehirlenmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Halk arasında 'güzelavrat' veya 'deli bat bat' olarak bilinen bu yabani ot, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevresinde sık görülüyor. Çocuklar, bu bitkiyi bilmeden veya başka bir yenilebilir ota benzeterek tüketebiliyor. Bu da ciddi zehirlenmelere yol açıyor," dedi.

Çubukçu, hastaneye başvuran çocuklarda vücutta sıcaklık artışı, ağız ve ciltte kuruluk, halüsinasyon, nöbet geçirme, taşikardi ve kalp ritim bozuklukları gibi belirtiler tespit ettiklerini belirtti. "Üç hastamızda halüsinasyon, bir hastamızda nöbet, diğerlerinde ise ağız kuruluğu ve sıcaklık artışı gözlemledik. Özellikle çocuklarımızı bu tür bitkilerin tehlikeleri konusunda bilgilendirmek çok önemli," diye uyarıda bulundu.

“Çocuğun Durumu İyi”

Nöbet geçiren ve hastanede gözetim altında tutulan 6 yaşındaki S.A.'nın dedesi Şakir Aydın ise, "Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde yaşıyoruz. Torunum dün akşam yediği ottan zehirlendi. Hemen hastaneye getirdik. Şu anda kontrol altında, durumu iyi," ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bölgede yetişen yabani otlara karşı özellikle çocukların bilinçlendirilmesi gerektiğini ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını bir kez daha hatırlattı.