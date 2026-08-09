''Baby One More Time” şarkısıyla dünya çapında tanınan Britney Spears, sosyal medya paylaşımıyla bu kez estetik işlemler konusunda yaşadığı kötü deneyimi gündeme getirdi. Instagram hesabından yayınladığı videoda başına gelenleri anlatan ünlü şarkıcı, hatalı olduğunu düşündüğü botoks uygulamasının ardından sol gözünün haftalarca normal görünmediğini söyledi.

“GÖZÜME O KADAR ÇOK BOTOKS YAPTILAR Kİ...”

Sarı saçları ve siyah şapkasıyla kamera karşısına geçen Spears, sol göz çevresindeki değişimi takipçilerine gösterdi. Ünlü şarkıcı, bir doktorun göz çevresine fazla miktarda botoks uyguladığını ve bunun ardından gözünün aşağı doğru düştüğünü ifade etti.

Spears, “Sol gözüme o kadar çok botoks yaptılar ki gözüm böyle aşağı doğru düştü. Şimdi yeni yeni kalkmaya ve normale dönmeye başladı. Böyle olması çok utanç vericiydi” dedi.

GÖZÜ DÖRT HAFTA BOYUNCA DÜŞÜK KALDI

Yaşadığı sorunun kısa sürede geçmediğini belirten Spears, sol gözünün yaklaşık dört hafta boyunca düşük kaldığını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, “Gözüm yaklaşık dört hafta boyunca böyle aşağıdaydı. Şimdi yeni yeni düzelmeye başladı” sözleriyle yaşadığı sürecin ne kadar uzun sürdüğünü anlattı.

HAYRANLARINA “ÇOK DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yaşadığı deneyimin ardından estetik amaçlı botoks yaptırmayı düşünen hayranlarına da seslenen Spears, doktor ve uygulama seçimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Spears, “Kızlar, bu insanlara ve doktorlara botoks yaptırırken çok dikkatli olmalısınız. Gözlerinize gerçekten zarar verebilirler” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı, estetik uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.