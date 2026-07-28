MİSS TURKEY'DE PARLAMIŞTI! İLAYDA GÜVENÇ AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI
Miss Turkey'de elde ettiği dereceyle Miss Supranational 2026'da Türkiye adına yarışacak olan İlayda Güvenç, büyük final öncesi önemli bir başarıya imza attı. 23 yaşındaki güzel, Polonya'da devam eden yarışma kampında düzenlenen Supra Model of the Year etabında Avrupa'nın en başarılı modeli seçildi.
BÜYÜK FİNAL ÖNCESİ ÖNEMLİ DERECE
Miss Supranational 2026 için hazırlıklarını sürdüren İlayda Güvenç, yarışmanın kritik aşamalarından birinde adını zirveye yazdırdı. Polonya'da düzenlenen kamp kapsamında gerçekleştirilen Supra Model of the Year değerlendirmesinde Avrupa birincisi olan Güvenç, final öncesinde dikkatleri üzerine çekti.
1.82 BOYUYLA FAVORİLER ARASINDA
23 yaşındaki İlayda Güvenç, 1.82 metrelik boyuyla yarışma kampının başından bu yana favori isimler arasında gösteriliyordu. Tüm etaplarda başarılı performans sergileyen Güvenç, aldığı dereceyle Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etme yolunda önemli bir avantaj elde etti.
GÖZLER 31 TEMMUZ'DAKİ FİNALDE
Miss Supranational 2026'nın büyük finali 31 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'yi temsil edecek olan İlayda Güvenç'in finaldeki performansı merakla bekleniyor.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.