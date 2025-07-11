İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'na, Instagram üzerinden 'Mia Zelu' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı damga vurdu... Turnuvanın finallerine yaklaşılırken 150 bin takipçili 'fenomeni' Hindistanlı kriket yıldızı Rishabh Pant bile takip etti, hatta gönderilerini de beğendi. Ancak Zelu ile ilgili işin aslı bambaşka çıktı...

SAYILARI GİT GİDE ARTIYOR

New York Post'ta yer alan habere göre turnuva boyunca paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Mia Zelu'nun aslında yapay zeka olduğu gerçeği ortaya çıktı. Kendisini "dijital hikaye anlatıcısı" olarak tanımlayan yapay zeka, turnuva ve çevresinde çektiği fotoğraflarla bir kitle yarattı. Zelu'nun paylaşımlarında "Ne yorucu biliyor musun? Yavaş yavaş tükenirken iyiymiş gibi yapmak" ve "Gülümsüyorsun, 'Her şey yolunda' diyorsun ama aslında içten içe parçalanıyorsun" gibi insansı içtenlikte ifadeler yer aldı.

TAKİPÇİLER GERÇEK SANDI, ÜNLÜ SPORCU DA YANILDI

Mia Zelu'nun Instagram biyografisinda açıkça "AI" (yapay zeka) ifadesi yer alsa da takipçilerinin çoğu, onun yapay bir karakter olduğunu fark etmiyor. "Çok güzelsin", "Benimle evlenir misin?" gibi yorumlar alan Zelu'nun cilt bakım rutini bile soruluyor.

Asıl dikkat çeken detay ise Hindistanlı kriket yıldızı Rishabh Pant'ın da Zelu'nun gönderilerine yoğun ilgi göstermesi oldu. Bu durum, sosyal medyada "Pant gerçek bir kadınla konuştuğunu sanıyor, ama bu hesap yapay zeka" şeklinde yorumlara sebep oldu.

YAPAY FENOMENLER YÜKSELİYOR

Zelu, yapay bir fenomen olarak yalnız değil. Koyu saçlı "kız kardeşi" Ana Zelu da benzer pozlarıyla Instagram'da 266 bin takipçiye ulaştı. Geçen yıl ise sanal influencer Alba Renai, İspanya'da yayınlanan "Survivor" yarışmanın bir bölümünü sunarak ilk "insan olmayan sunucu" olarak tarihe geçmişti.

Ancak bu trendin eğlenceli yönlerinin ötesinde ciddi tehlikeler de bulunuyor. Geçen yıl İngiltere'de bir kadın, Tinder'da tanıştığı sahte bir "Amerikan albayı" tarafından 20 bin dolardan fazla dolandırıldı. Dolandırıcı, hipergerçekçi yapay zeka videolarıyla onu kandırmıştı...