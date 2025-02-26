Son yıllarda özellikle sosyal medya fenomenlerinin etkisiyle büyük bir popülerlik kazanan güzellik merkezleri sektörü, bugün büyük bir kriz içerisine girdi.

2023 yılında Dilan Polat ve benzeri fenomenlerle birlikte başlayan “güzellik merkezi açma furyası” eski popülerliğini yitirdi.

Emlak platformlarında devren satılık ve kiralık ilanları incelendiğinde, kafe ve restoranlardan sonra en fazla ilanın güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Sadece “sarı sitede” 1.308 güzellik merkezi ilanı bulunurken, diğer ilan siteleri ve emlakçılardaki duyurularla birlikte bu rakam 2.000’e yaklaşıyor. Bu da sektörde büyük bir kan kaybının yaşandığını gösteriyor.

FENOMENLER ETKİLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uzmanlar sektöre giren yatırımcıların çoğunu 25-30 yaş arasındaki girişimciler oluştuğunu belirterek “Çoğu, mesleki eğitim almadan sırf kısa yoldan para kazanma hevesiyle bu işe girdi. Fenomenler de bu yatırım fikrinde etkili oldu.

Ancak güzellik merkezlerinin sayısının hızla artması, rekabeti yoğunlaştırdı ve kazancı düşürdü. Ayrıca, kira fiyatlarının yüksek olması, ithal girdi maliyetleri ve işletme giderleri sebebiyle birçok merkez ayakta kalmakta zorlanıyor” açıklaması yapıyor.

Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Havalı organizasyonlar, şaşaalı logolar, göz kamaştırıcı sosyal medya paylaşımlarına kapılıp kişiler paralarını heba etmesin. Yapabiliyorlarsa üniversitesini okusunlar, yapamıyorlarsa MEB kurslara, devletin okuluna gitsinler. Hekiminden fenomenine, muhasebecisinden bankacısına kadar herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki, sanki bu sektörden herkes büyük paralar kazanıyor. Hâliyle herkes sektöre girmeye çalışıyor. Kanuni şartları karşılayan eğitimlerini tamamlamış hiç kimseye gelme diyemeyiz, ancak girişinde birtakım kuralları olması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

İŞLEM ŞİKÂYETLERİNDE ARTIŞ VAR

Fiyatların aşırı yükselmesi de müşterileri uzaklaştıran bir diğer unsur oldu. Bugün basit bir güzellik işlemi bile 2.000 TL’den başlarken, daha ileri düzey uygulamalar 50-100 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Bunun yanı sıra, merdiven altı salonlarda kalitesiz malzemelerle yapılan işlemler sonucunda müşterilerin yaşadığı sağlık problemleri sektörü zora soktu.

Bu durum hem yerli müşterilerin hem de turistlerin sektöre olan ilgisini azalttı. Turizm bölgelerindeki güzellik merkezleri bile eskisi kadar ilgi görmüyor.

DOĞRU ALANA YATIRIM YAPIN

Girişim koçları da olaya farklı bir taraftan yaklaşıyor. Özellikle gençlerin meslek sahibi olacağım diyerek güzellik merkezi açmak yerine o paralar ile kendilerini geliştirebilecekleri doğru ticaret alanlarına yatırım yapabilecekleri belirtiliyor.

Yapılan açıklamalarda “Güzellik merkezi açmak moda hâline gelmişti, bir statü konusu olmuştu. Ancak bu işi bilmeden yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğruyor” açıklamaları yapıldı.

ASAYİŞ OLAYLARI SIKÇA YAŞANIYOR

Sektörde yaşanan bir diğer ciddi problemin de kanun dışı faaliyetler olduğu iddia ediliyor. Emniyet kaynaklarına göre, bazı güzellik merkezleri kara para aklama, fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı olaylarla da anılıyor.

Özellikle gelir seviyesi düşük semtlerde bulunan salonlar üzerinde yetkililer daha fazla denetim gerçekleştiriyor. Bu merkezlerde asayiş olaylarının çok sık yaşandığı ifade ediliyor.