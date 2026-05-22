Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali, bu kez sinema dünyasından çok magazin ve suç dünyasını sarsan feci bir olayla gündeme geldi. Podyumların tanınan ismi, 29 yaşındaki Venezuelalı güzellik kraliçesi Andrea del Val, festival sürecinde konakladığı otel odasında dehşeti yaşadı.

VİDEO PAYLAŞIP YARDIM İSTEDİ

"Miss Global Venezuela 2024-2025" tacının sahibi olan Andrea del Val, uğradığı saldırının hemen ardından sosyal medya hesabından tüyler ürperten bir video paylaştı. Otel odasının darmadağın olduğu, yerlerde ve genç kadının yüzünde yoğun kan izlerinin görüldüğü paylaşıma talihsiz modelin çığlığı damga vurdu. Del Val, kameraya yüzündeki yaraları göstererek, “Bakın Giovanni Laguna’nın bana yaptıkları bunlar” sözleriyle saldırganı ifşa etti.

POLİS OTELİ BASTI

Yabancı basında geniş yankı uyandıran olay, otel koridorlarında yükselen bağrışma ve kavga sesleriyle ortaya çıktı. Diğer misafirlerin ve otel yönetiminin ihbarı üzerine Fransız polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Tartışma esnasında elindeki makasla genç kadını yüzünden yaraladığı öne sürülen ünlü stilist Giovanni Laguna, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Laguna'nın, Latin Amerika güzellik yarışması dünyasında oldukça popüler bir isim olduğu ve 2023 yılından bu yana Miss Universe Colombia organizasyonunun kreatif direktörlüğünü yürüttüğü biliniyor.