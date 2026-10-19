Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda; güzellik merkezi çalışanlarının kentin en işlek caddelerinde "broşür dağıtma", "anket yapma" ve "gençlere yardım etme" gibi yöntemlerle yoldan geçen vatandaşları kandırıp iş yerine davet ettiği belirlendi.

İçeri giren vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı sırada, hiçbir hizmet verilmediği halde sözleşme ve senet imzalatıldığı saptandı. Şüphelilerin daha sonra bu senetleri işleme koyarak mağdurları icra takibi başlatma tehdidiyle haraca bağladığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince söz konusu güzellik merkezine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; vatandaşlara imzalatılmış 305 senetli sözleşme, 2 adet cep telefonu ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi. Ele geçirilen belgeler üzerinden mağdur olan kişilerin tespiti ve şikayetlerinin alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.