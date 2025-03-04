NSW Sağlık Bakımı Şikayetleri Komisyonu, Sidney'de bulunan Ketthip güzellik merkezi, müşterilerinin üzerinde 'sadece veterinerlik amaçlı' cerrahi ekipman kullandığını ortaya çıkardı.

İĞNELİ İŞLEM YAPANLARDA HIV ŞÜPHESİ

Sağlık kuruluşu, klinikteki personelin kayıtlı sağlık çalışanlarını taklit ederek invaziv kozmetik prosedürler gerçekleştirmiş olabileceğini ileri sürüyor. Bu işlemler arasında, meme büyütme, botoks ve hyaluronik asit enjeksiyonlar, dermal dolgular da var. Uzmanların, bu duruma maruz kalan kişilerin olabileceğini düşünüyor.

MÜŞTERİLER VİRÜSE MARUZ KALMIŞ OLABİLİR

Güney Doğu Sidney Yerel Sağlık Bölgesi Halk Sağlığı Birimi tarafından kliniğe yapılan son denetimde, bazı uygulamaların hastaları hepatit B, hepatit C veya HIV gibi kan yoluyla bulaşan virüslere maruz bırakmış olabileceğini tespit etti.

TEST YAPTIRMALARI İSTENDİ

Güzellik merkezinde işlem yapanların, aile hekimlerine görünmeleri ve kan yoluyla bulaşan virüslere karşı test yaptırmaları istendi.