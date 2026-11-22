Sağlık sektöründeki usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi. Araştırma, "kansızlık" olarak nitelendirilen akılalmaz bir ticareti deşifre etti. 2005 yılından bu yana satışı ve estetik amaçlı kullanımı kesinlikle yasak olmasına rağmen, bazı klinik ve güzellik merkezlerinin sosyal medya üzerinden kordon kanıyla cilt gençleştirme ve saç tedavisi reklamları yaptığı ortaya çıktı.

ÜNİTESİ 45 BİN TL, ÖZEL KREMLER BİLE YAPILMIŞ

Takvimin aktardığına göre güzellik merkezleri ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, yasa dışı ticaretin işleyişini saniye saniye kanıtlandı. Müşteri gibi arayan muhabire uygulamanın detaylarını anlatan merkez yetkilileri, kordon kanındaki stabil peptidlerin cilde enjekte edildiği yöntemin ücretinin 45.000 TL olduğunu doğruladı. Görüşülen bir başka merkez yetkilisi ise sınırları daha da aşarak, kordon bağından alınan eksozomları FDA onaylı özel bir kremin içine yerleştirdiklerini iddia etti.

LABORATUVARLARDAN YASA DIŞI TEMİN

Bu tıbbi dokuların merkezlere nasıl ulaştığı sorusu ise skandalın bir başka boyutunu gözler önüne serdi. İnsan dokusunun kaynağını soran muhabire yanıt veren bir merkez yetkilisi, kordon kanını ve bağını bunları saklayan laboratuvarlardan satın aldıklarını itiraf etti. Ortaya çıkan bu pazarın ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kordon kanı ticareti yaptığı belirlenen 12 işletme inceleme altına alınırken, sürecin tamamlanmasının ardından uygulanacak yaptırımların netleşeceği bildirildi.

UZMANLARDAN UYARI: SADECE BELİRLİ HASTALIKLARDA KULLANILABİLİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taha Takmaz, kordon kanının estetik amaçlı kullanımının ve ticari reklamının Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre 2005'ten beri kesinlikle yasak olduğunun altını çizdi. Kordon kanının bir kurum veya aile tarafından alınıp satılamayacağını ve ticarileştirilemeyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Takmaz, söz konusu dokuların yalnızca Sağlık Bakanlığının kontrolündeki özel bankalarda saklanarak çocukluk çağı lösemileri, aplastik anemiler, orak hücreli anemiler ile bazı genetik ve metabolik hastalıkların tedavisinde yasal olarak kullanılabileceğini ifade etti.