1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. İş insanı Adnan Aksoy ile devam eden boşanma sürecinin yanı sıra Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle de konuşulan Duran, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile bir süredir birlikte olan Güzide Duran, daha önce yaptıkları tatil paylaşımlarında dikkatli davranmıştı.

FİKRET ORMAN'IN YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

Duran, önceki paylaşımlarında Orman'ın yüzünü göstermemeyi tercih ederken, son paylaşımıyla bu tavrını değiştirdi.

Ünlü modelin yayınladığı yeni karede Fikret Orman'ın yüzü net şekilde görünürken, paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

KALP VE NAZAR BONCUĞU DETAYI

45 yaşındaki Güzide Duran, romantik kareye kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi. Paylaşım, çiftin ilişkisini daha açık şekilde göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Güzide Duran ve Fikret Orman'ın birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.