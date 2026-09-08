Eski manken Güzide Duran ile Fikret Orman’ın ilişkisi sürerken çift bu kez aile çevresinden bir isimle birlikte verdiği fotoğrafla gündeme geldi. 18 yıllık eşi Adnan Aksoy’dan 30 Mart’ta boşanan Duran’ın, Orman’ın ailesiyle yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü.

DÜĞÜNDE AİLEDEN İSİMLE POZ VERDİ

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre Güzide Duran ve Fikret Orman, hafta sonu birlikte bir düğüne katıldı. Çift burada Fikret Orman’ın amcasının eşi Hülya Orman Özkanaç ile fotoğraf çektirdi.

Duran’ın aileden bir isimle aynı karede yer alması, çiftin ilişkisinin Orman Ailesi içindeki yansımasına dair yeni bir detay olarak değerlendirildi.

KIZLARINDAN HENÜZ ONAY ÇIKMADI

İddiaya göre Fikret Orman’ın kızları Aslıgül ve Nazlı, babalarının Güzide Duran ile ilişkisine henüz onay vermedi.

Buna karşın Duran’ın Orman Ailesi’nin diğer üyeleriyle arasının iyi olduğu öne sürüldü.

AİLEDEN ONAY ALDI İDDİASI

Güzide Duran’ın Fikret Orman’ın ablaları Ümit ve Kısmet Orman ile de iyi ilişkiler kurduğu iddia edildi. Hafta sonundaki düğünde Hülya Orman Özkanaç ile verilen fotoğraf da bu yakınlığın yeni bir göstergesi oldu.

Böylece Duran’ın Fikret Orman’ın kızlarından henüz onay almadığı ancak ailenin diğer üyeleriyle yakınlaştığı öne sürüldü.