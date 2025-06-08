1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.

Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.

Bunlar sürerken Duran'la ilgili geçen günlerde yeni bir iddia ortaya atıldı. Duran'ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği, ikilinin Göcek'te lüks yatta kaldığı konuşuldu.

"KIZIM ANNESİYLE GÖRÜŞMÜYOR"

Bu iddia hâlâ gündemdeyken Duran'ın sunuculuk yaptığı programda çocuklarıyla ilgili duygusal ifadeler kullanması Adnan Aksoy'u kızdırdı.

Instagram'da Duran'ı etiketleyen iş insanı, "Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir. Lütfen buna bir son verin" ifadelerini kullandı.