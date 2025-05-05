Eski manken Güzide Duran ile 2008 yılında evlendiği iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. 16 yıllık evliliklerini sonlandırmak üzere karşılıklı dava açan çiftin duruşmasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ismi gündeme geldi.

AKSOY'DAN ÇARPICI TALEP

Hürriyet'te yer alan iddiaya göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Adnan Aksoy, Güzide Duran'ın kendisiyle ilişki yaşadığı iddia edilen Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek Buruk ve diğer 8 tanık için duruşmalara katılmaları amacıyla davetiye çıkarılmasına karar verdi.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR VE YÜKLÜ TALEPLER

Aksoy, boşanma dilekçesinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek iki çocuğunun velayetini istedi. Ayrıca Duran’ın 1 TL maddi ve 1 TL manevi tazminat ödemesini talep etti.

Güzide Duran ise kendisinin değil, eşinin kusurlu olduğunu savunarak karşı dava açtı. Duran, evlilik sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne sürdü. Bu nedenle çocuklarının velayetini talep eden Duran, kendisi ve çocukları için aylık 600 bin TL nafaka, 20 milyon TL tazminat ve 100 bin TL mal rejimi alacağı istedi.

OKAN BURUK İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Güzide Duran daha önce, Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve bu söylentilerin eşi Adnan Aksoy tarafından çıkarılmış olabileceğini ileri sürmüştü. Mahkemenin Buruk’un ifadesine başvurup başvurmayacağı merak konusu oldu.