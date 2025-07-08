1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 3 Nisan 2008'te Çırağan Sarayı'nda iş insanı Adnan Aksoy ile evlendi. 2 çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliklerinde kriz baş gösterdi. İkili boşanmaya karar verdi.

Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karıştı. Adnan Aksoy eşinin güvenini zedelediğini ve kendisine hakaret ettiğini öne sürüp 2 liralık tazminat talep etti.

Duran ise boşanmanın sorumlusunun eşi Aksoy olduğunu savunarak karşı dava açtı. 20 milyonluk tazminat isteyen Duran, şiddet iddialarında bulundu.

Bunlar sürerken Duran'ın bir süredir Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile flört ettiği konuşuldu.

İkilinin aşkı geçen hafta belgelendi. Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdılar.

"HÂLÂ SOYADIMI TAŞIYOR"

Bu aşkın ortaya çıkışı Güzide Duran'ın hâlâ boşanma sürecinde olduğu eşi Adnan Aksoy'un tepkisine neden oldu.

Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, eski eşinin hâlâ kendi soyadını taşımasına dikkat çekerek bu durumu "ibretlik bir tablo" olarak nitelendirdi. Aksoy, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, geride bıraktığı çocukları bile en hafif tabiriyle ihanettir" ifadelerini kullandı.

Adnan Aksoy'un; "Hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" sözünün ardından Güzide Duran'ın sosyal medya hesaplarındaki 'Aksoy' soyadını kaldırdığı görüldü.