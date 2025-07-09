Sporting ile Arsenal arasındaki Viktor Gyökeres görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Gyökeres'in Arsenal ile anlaşması tehlikeye girdi. Arsenal 65 milyon euro teklif ediyor, Sporting nakit 70 milyon euro istiyor. Yaşanan bu anlaşmazlık sonrası Arsenal yetkililerinin Londra’ya geri döndüğü ifade edildi.

TRANSFER UĞRUNA SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

İsveçli golcü hatırlanacağı üzere Arsenal’e transfer olurken sevgilisiyle ilginç bir bahaneyle ayrılmıştı. Correio da Manha'nın haberine göre; Gyökeres, Portekiz’le olan tüm bağlarını koparmak istediğini söyleyerek sevgilisi Ines'i terk etti. Haberde, "Viktor, kendisini Portekiz’e bağlayan hiçbir şey bırakmak istemiyor. Özellikle de Sporting’de gelecek sezon devam etmeyeceğine karar verdiği için bu adımı attı. Tatile çıkmadan önce Ines ile konuştu. Onun için kolay olmadı çünkü Ines’i gerçekten çok seviyordu" ifadelerini kullandı.