El yazınızın sadece yazının ötesine geçerek karakterinizi ve zihinsel kapasitenizi ortaya koyabileceğini biliyor musunuz?

Grafoloji, kişinin el yazısından yola çıkarak psikolojisini analiz eden ve kişiliğinin en gizli yönlerini açığa çıkarmaya çalışan bir disiplin. Bu alanda uzmanlar, özellikle H harfinin yazım şeklinin entelektüel yeteneklere dair çok şey söylediğini öne sürüyor.

Zekâyı ölçmek genelde IQ testleriyle yapılır, ancak grafoloji zekânın farklı bir yönüne odaklanır: El yazısı!

Grafoloji uzmanı Sandra Cerro’ya göre, düzenli ve belirgin yatay çizgilere sahip bir H harfi, mantıklı, düzenli bir kişiliği ve analitik bir zihni temsil eder. Bu şekilde yazılan H harfi, bilgiyi organize etme ve işleme kapasitesini gösterir.

Öte yandan, düzensiz ve kötü tanımlanmış vuruşlarla yazılan H harfleri, daha çok yaratıcılığı işaret eder; ancak bu bazen konsantrasyon eksikliği veya organize olma zorluğu ile ilişkilendirilebilir.

En zeki insanlar ise H harfini diğer harflerden boşluk bırakacak şekilde yazar. Bu yazım şekli, objektif, açık fikirli ve perspektif sahibi bir düşünme kapasitesini simgeler. Ayrıca H harfinin yatay çizgisi dengeli, yüksekliği ise belirgin ise bu özellikler, duygusal dengeyi ve öz kontrolü yansıtır.