Tarihler 18–23 Ocak 2016'yı gösterdiğinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir ve Manisa'da 2000 doğumlu genç yeteneklerin sahne aldığı 17. Mercedes-Benz Ege Kupası'na ev sahipliği yapıyordu. O günlerde henüz 15,5 yaşında olan ve Norveç alt lig ekiplerinden Bryne FK altyapısında forma giyen Erling Haaland, bugünkü heybetli fiziğinden oldukça uzak, gelişim aşamasında bir genç santrfor olarak İzmir'e gelmişti. Turnuvanın açılış gününde Çekya ile 1-1 berabere kalan Norveç'in tek golünü kaydeden Haaland, ertesi gün ise Türkiye U16 Milli Takımı'nın karşısına çıktı.

HAALAND'LI NORVEÇ'İ ELEDİ

19 Ocak 2016'da İzmir Atatürk Stadyumu 2 No'lu Yan Saha'da oynanan kritik randevuda sahneye çıkan isim, turnuvanın başladığı gün 16 yaşına basan Eintracht Frankfurt altyapı oyuncusu Malik Karaahmet oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısının başında oyuna dahil olan Malik, çime ayak bastıktan kısa süre sonra fileleri havalandırarak Türkiye'nin Haaland'lı Norveç'i 2-1 mağlup etmesinde başrolü oynadı.

Haaland ve arkadaşları grup aşamasını yalnızca 1 puanla son sırada tamamlayıp turnuvaya erken veda ederken; Atalay Babacan, Recep Gül ve Abdussamed Karnuçu gibi isimlerin yer aldığı Türkiye U16 takımı fırtına gibi esti. Çekya galibiyetinde de ağları sarsan Malik Karaahmet, Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ABD'yi 3-1 yenerek şampiyon olduğumuz finalin de açılış golüne imza attı. Turnuvayı 3 golle tamamlayan genç forvet, şampiyonluk kupasının yanında "Gol Kralı" unvanını da kazanarak geleceğin yıldız adayı olarak manşetlere taşındı.

FARKLI YOLLARA SAVRULDULAR

2016'nın ocak ayında İzmir'de aynı çime basan iki genç golcünün kariyer çizgisi, sonraki yıllarda taban tabana zıt yönlerde ilerledi. Erling Haaland; Bryne'nin ardından sırasıyla Molde, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund basamaklarını hızla tırmanarak 2022 yazında Manchester City'ye imza attı. Premier League ve Şampiyonlar Ligi tarihinin gol rekorlarını kıran Norveçli yıldız, İngiliz deviyle 2034 yılına dek uzanan dev sözleşmesiyle dünya futbolunun zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Almanya'nın Wiesbaden kentinde doğan ve Eintracht Frankfurt altyapısındaki çıkışının ardından Ağustos 2018'de büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Malik Karaahmet içinse süreç bambaşka gelişti. Sarı-kırmızılı kulüpte A takım düzeyinde resmi süre bulamayan genç forvet, 2019'da Kırklarelispor'a transfer olarak Anadolu kulüplerinde zorlu bir kariyer yolculuğuna adım attı. Malik; sonraki yıllarda Ankara Keçiörengücü, Düzcespor, Nevşehir Belediyespor, Çorum FK, Çankaya SK ve Kuşadasıspor formalarıyla ter döktü.

"YENİDEN KARŞILAŞMAK İSTERİM"

2024–2026 yılları arasında İzmir temsilcisi Aliağa FK'nın başarısı için mücadele eden Malik Karaahmet, burada TFF 3. Lig şampiyonluğu yaşayarak takımının 2. Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Deneyimli golcü, Temmuz 2026'da ise TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muş Spor Kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek resmi sözleşmeye imza attı. Malik, bugün sarı-beyazlı ekibin hücum hattındaki en etkili kozlarından biri olarak gollerini sıralamaya devam ediyor.

Nisan 2026'da verdiği bir röportajda kariyer kırılmalarına dair samimi itiraflarda bulunan 26 yaşındaki santrfor, altyapı dönemindeki yanlış menajer yönlendirmelerinin gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirmişti. 2016 Ege Kupası'nda Haaland'ı geride bırakarak gol kralı olmasının hayatındaki en unutulmaz anılardan biri olduğunu vurgulayan Malik Karaahmet, "Haaland'la yeniden aynı sahada mücadele etmek isterim" sözleriyle yeşil sahalardaki tutkusunu ve hayalini koruduğunu ifade etmişti.