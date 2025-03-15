Erling Haaland bir kez daha adını altın harflerle tarihe yazdırdı… Norveçli yıldız Brighton maçında attığı golle tarihe geçti. Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Brighton'ı konuk etti. Maçın 10. dakikasında ev sahibi ekip Omar Marmoush'un ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Haaland takımını öne geçirirken adını tarihe yazdırdı. Yıldız futbolcu Brighton maçındaki golüyle Premier Lig tarihinde 100 gol katkısına en az maçta ulaşan futbolcu oldu. Haaland Premier Lig'de 84 gol ve 16 asistle 100 gol katkısına 94 maçta ulaştı. Daha önce Alan Shearer 100, Eric Cantona ve Mohamed Salah 116, Sergio Aguero ise 118 maçta bu başarıyı yakalamıştı.