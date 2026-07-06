2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ile Norveç takımları ABD'nin East Rutherford kentindeki New Jersey Stadyumu'nda (MetLife Stadyumu) ​​karşılaştı. Zorlu mücadelede kazanan 2-1’le Norveç oldu. Karşılaşmaya Erling Haaland damga vurdu. Süper forvet, 79 ve 90. dakikalarda attığı gollerle ülkesini çeyrek finale taşıdı. Brezilya'nın tek golünü 90+10'da Neymar penaltıdan attı. Norveç, Meksika-İngiltere maçının galibiyle 11 Temmuz’da Miami’de yarı finale yükselmek için karşılaşacak.

Öte yandan Brezilya’da Bruno Guimares 14. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

BREZİLYA’NIN HASRETİ 6 TURNUVAYA ÇIKTI

Henüz son 16’da turnuvaya veda eden Sambacılar’ın Dünya Kupası hasreti 6 turnuvaya çıkmış oldu. Turnuvayı 5 kezle en çok kazanan ülke olan Brezilya en son 2002’de Dünya Kupası’nı kazanmıştı.