2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.
I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti.
D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.
K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
D Grubu
Azerbaycan-Ukrayna: 1-1
Fransa-İzlanda: 2-1
F Grubu
Ermenistan-İrlanda: 2-1
Macaristan-Portekiz: 2-3
H Grubu
Bosna Hersek-Avusturya: 1-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Romanya: 2-2
I Grubu
Norveç-Moldova: 11-1
K Grubu
Sırbistan-İngiltere: 0-5
Arnavutluk-Letonya: 1-0