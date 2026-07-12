Dünyanın en dikkat çeken futbolcularından Erling Haaland, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Norveçli yıldızın uzun süredir birlikte olduğu Isabel Haugseng Johansen'in futbol geçmişi, hayranlarının ilgisini çekti.
HAALAND GİBİ AYNI ALTYAPIDA YETİŞTİ
Erling Haaland'ın sevgilisi Isabel Haugseng Johansen'in de futbolcu olduğu ortaya çıktı. Haaland gibi Norveç'in Bryne kentinde yetişen Johansen, çiftin ortak noktalarından biri olan futbol sayesinde genç yaşlarda bu sporla tanıştı.
FUTBOLU BIRAKTI MODELLİK YAPIYOR
22 yaşındaki Isabel Haugseng Johansen, profesyonel futbol kariyerini sürdürmeme kararı aldı. Günümüzde modellik yapan Johansen, sosyal medya paylaşımlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine sahip.
HAALAND'I TRİBÜNDEN DESTEKLİYOR
Haaland ile 2021 yılından bu yana birliktelik yaşayan Johansen, yıldız futbolcunun kariyerindeki önemli anlarda yanında yer alıyor. Çiftin Aralık 2024'te dünyaya gelen bir çocukları da bulunuyor.
Günün Trend Haberleri
Dünya Kupası boyunca Norveç'in maçlarını tribünden takip eden Johansen, Haaland'a verdiği destekle de dikkat çekti.
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