HAALAND GİBİ AYNI ALTYAPIDA YETİŞTİ

Erling Haaland'ın sevgilisi Isabel Haugseng Johansen'in de futbolcu olduğu ortaya çıktı. Haaland gibi Norveç'in Bryne kentinde yetişen Johansen, çiftin ortak noktalarından biri olan futbol sayesinde genç yaşlarda bu sporla tanıştı.