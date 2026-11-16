Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in, Erling Haaland'ın olası ayrılığına hazırlanan Manchester City'nin transfer listesinde bulunduğu öne sürüldü. Osimhen'in bonservis bedelinin yaklaşık 75 milyon euro olabileceği belirtildi.

The Athletic'in haberine göre Manchester City, Haaland'ın sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini düşünüyor. Kulüp yönetiminin, 26 yaşındaki Norveçli golcünün ayrılık planlarından bir süredir haberdar olduğu da iddialar arasında.

HAALAND'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Haberde, Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından takımda kalmayı kabul eden Haaland'ın gelecek sezon da Manchester City forması giymeye sıcak baktığı, ancak mevcut projeden memnun olmadığı ileri sürüldü. John Stones, Rodri ve Bernardo Silva'nın ayrılıklarıyla yaşanan değişimin de golcüyü etkilediği ifade edildi.

İngiliz kulübünün karşı karşıya olduğu olası yaptırımların da Haaland'ın geleceğinde belirleyici olabileceği aktarıldı. Haberde, yaptırım kararı çıkması halinde Manchester City'nin birkaç yıl Avrupa kupalarından men edilmesi ve Premier Lig'den düşürülmesi ihtimallerinden söz edildi. Böyle bir durumda Haaland'ın ayrılık ihtimalinin güçleneceği belirtilirken, Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona ve Real Madrid'in oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

GOLCÜ LİSTESİNDE ÜÇ ADAY

Manchester City'nin Haaland'ın yerini doldurmak için değerlendirdiği isimler arasında Osimhen'in yanı sıra Brentford'dan Igor Thiago ve Bournemouth'tan Evanilson'un bulunduğu öne sürüldü.

Listenin ilk sırasında gösterilen 25 yaşındaki Brezilyalı Igor Thiago'nun, geçen sezon Premier Lig'in en golcü ikinci oyuncusu olduğu belirtildi. Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen santrforun oyun tarzı ve fiziksel özellikleriyle Haaland'a benzetildiği aktarıldı.

Bournemouth'un Brezilyalı forveti Evanilson'un ise Eli Junior Kroupi'nin sakatlığı nedeniyle bulduğu forma şansını değerlendirdiği ve sezon başındaki performansıyla Manchester City'nin dikkatini çektiği ifade edildi.

Haberde, İngiliz ekibinin Haaland'ın olası ayrılığından yaklaşık 175 milyon euro gelir beklediği ve yüksek maliyetli golcü transferlerini bu gelirle gerçekleştirebileceği ileri sürüldü.

TRANSFER PLANI YAPTIRIM KARARINA BAĞLI

Osimhen'in Galatasaray'daki performansı ve Avrupa futbolundaki tecrübesiyle adaylar arasında öne çıktığı belirtildi. Ancak Manchester City'nin transfer planlarının, kulüp hakkında verilebilecek yaptırım kararına bağlı olduğu vurgulandı.

Avrupa kupalarından men veya küme düşürülme ihtimalleri netleşmeden, Haaland'ın geleceği ve yeni golcü transferi konusunda somut adım atılmasının beklenmediği kaydedildi.