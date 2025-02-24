1970'lere damga vuran Yeşilçam filmleri günümüzde de aynı ilgiyle izleniyor. Bunlar arasında dikkat çeken yapımlardan biri de Hababam Sınıfı oldu. Filmin kadrosundan geriye kalan isimler ise artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. O isimlerden biri de Dilaver Gür... Ünlü ismin son hali ortaya çıktı. Habertürk'e verdiği röportajda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı ve 'Hababam Sınıfı' filmi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ERTEM EĞİLMEZ 'MÜHENDİS BEY GEL BAKALIM' DEDİ"

Dilaver Gür pek çok 'Hababam Sınıfı' oyuncusu gibi gördüğü gazete ilanıyla, oyunculuk başvurusunda bulunmuş. O dönem Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören Gür "Ertem Eğilmez, Sadık Şendil, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Adile Naşit'in de aralarında bulunduğu jüriden 'geçer' not alarak, 'Hababam' kadrosuna dâhil oldum" dedi.

Dilaver Gür serinin üçüncü filmi olan 'Hababam Sınıfı Uyanıyor'daki okuldan kaçış planını tahtaya çizenin kendisini olduğunu söyledi.

Oyuncu "Üçüncü filmin çekimlerine başlandığında ben üniversiteyi bitirmiştim. Rahmetli Ertem Eğilmez, 'Mühendis bey gel bakalım' diyerek, beni yanına çağırdı ve tahtaya bir kaçış planını çizmemi istedi. Okulu olduğu gibi tebeşirle resmettim" diye konuştu.

"HABABAM SINIFI'NIN 50'NCİ YILINI KUTLAYACAĞIZ"

Oyuncu, 'Hababam Sınıfı' kadrosundan sadece 14-15 kişi kaldığını ifade ederek, "WhastApp gurubumuz var, sık sık görüşüyoruz. Ayrıca, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile görüştüm. Nisan ayında 'Hababam Sınıfı' ekibi olarak, 'Hababam Sınıfı'nın 50'nci yılını Eskişehir'de kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, üniversiteyi bitirdikten sonra asteğmen olarak 18 ay Ankara'da askerlik yapmış ve bu yüzden de setlerden uzak kalmış. Sonrasında da oyunculuğa dönmemiş ve mesleği olan inşaat mühendisliğini yapmış.

"İLK DEPREM SONRASI BİR OKULA SIĞINDIK"

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında ise yaşadığı Malatya'yı terk etmek zorunda kaldıklarını belirten iki çocuk babası Dilaver Gür "İlk deprem sonrasında bir okula sığındık. İkinci deprem anında ise okuldan çıkarken eşimin ayağı kırıldı. Eşimin tedavisi için depremin üçüncü günü Ankara'ya kızımın yanına gelmek zorunda kaldık. Sonrasında ise Eskişehir'e oğlumun yanına yerleştik" dedi.

2006'da mühendis olarak İlk Özel İdaresi'nden emekli olan oyuncu, "Malatya'ya dönecek misiniz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Malatya'yı tabii ki özlüyoruz, çevremiz orada. Binamız yıkıldı yerinde dönüşüm yapılacak. Evimizin ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil, prosedürler sürüyor."