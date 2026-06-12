Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği merkezi oluyor.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği’nin Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği binasını satın aldığını, binayı tadilat yaptıktan sonra TBB merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.

ADİLE SULTAN KASRI’NIN TARİHÇESİ

Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina, İstanbul’un Üsküdar İlçesindeki tarihi Adile Sultan Kasrı.

Filmde “Özel Çamlıca Lisesi” olarak görülen yapı, aslında Osmanlı döneminden kalma önemli bir tarihi eserdir.Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan’a hediye edilmek üzere yaptırıldı. Validebağ Korusu içerisinde yer alan yapı, Osmanlı saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yapının mimarisinde dönemin ünlü Balyan ailesinin imzası bulunuyor.Adile Sultan, burada uzun yıllar yaşadı ve dönemin edebiyatçıları ile devlet adamlarını ağırladı. Kasır, İstanbul’un en gözde sayfiye yapılarından biri haline geldi.

Adile Sultan’ın vefatının ardından kasır farklı amaçlarla kullanıldı. 1916 yılında eğitim hizmetlerine tahsis edilen yapı, uzun yıllar yatılı okul ve öğretmen yetiştirme faaliyetlerine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet döneminde de eğitim amaçlı kullanımını sürdüren bina, zamanla öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı.

HABABAM SINIFI İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

1975 yılında yönetmen Ertem Eğilmez, Rıfat Ilgaz’ın eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı filminin çekimleri için bu mekanı seçti. Filmin büyük başarı kazanmasının ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve serinin diğer yapımları da aynı binada çekildi. Böylece Adile Sultan Kasrı, milyonlarca kişinin hafızasında “Hababam Sınıfı’nın okulu” olarak yer etti.

RESTORASYONDAN GEÇTİ

Yıllar içinde yıpranan tarihi yapı, 2005 yılında kapsamlı bir restorasyona alındı. Yaklaşık beş yıl süren çalışmaların ardından 2010 yılında yeniden hizmete açıldı.Restorasyon sırasında kasrın tarihi dokusunun korunmasına özel önem verildi. 2014 yılında kasır içerisinde Hababam Sınıfı Müzesi oluşturuldu. Müzede filmlerde görülen sınıf ortamı yeniden canlandırıldı.