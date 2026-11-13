İzmir’in Aliağa ilçesinde 9 Kasım’da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.

Facianın ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı.

HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİLİ BULUNUYOR

Patron Başaran, işçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarını yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelirken, serveti ve lüks otomobil koleksiyonu da dikkat çekti.

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında gösterilen Başaran’ın, yıllardır sürdürdüğü otomobil tutkusuyla dünyanın sayılı koleksiyonerleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Koleksiyonunda nadir üretilmiş çok sayıda süper spor otomobil bulunuyor.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyon 80'den fazla araçtan oluşuyor.

Koleksiyonun tahmini değerinin ise 30 milyon euronun üzerinde olduğu ifade ediliyor.

KOLEKSİYONDA HANGİ OTOMOBİLLER VAR?

Sabah'ta yer alana habere göre, koleksiyonda otomobil dünyasının efsane modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica; Bugatti EB110 ve Veyron; Lamborghini Reventon ve Aventador; Maserati MC12, McLaren F1 ve P1, Porsche Carrera GT ve 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri ve Hennessey Venom GT'nin bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi modeller, sınırlı sayıda üretilmeleri nedeniyle dünya genelindeki koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği otomobiller arasında yer alıyor.