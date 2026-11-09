İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ tesislerinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi; faciada 17 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

Facianın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri de fabrikadaki incelemelerde bulundu.

HABAŞ PATRONU HAPİS CEZASI ALMIŞ

Fabrika patlamasının ardından HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile ilgili dikkat çeken bir bilgi gündeme geldi.

Başaran'ın, 2017'de Kocaeli'nde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlamasına ilişkin davada yargılandığı ortaya çıktı.

Buna göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararında Mehmet Rüştü Başaran ile dört şirket yetkilisinin asli kusurlu bulunduğu; Başaran'ın davada 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve meslekten men cezası aldığı öğrenildi.

SİCİLİNDEKİ İLK OLAY DEĞİL

Öte yandan Sol Haber'in aktardığı habere göre bu patlama HABAŞ'ın sicilindeki ilk olay olmadığı öğrenildi.