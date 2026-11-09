İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ tesislerinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi; faciada 17 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 işçi yaralandı.
Facianın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri de fabrikadaki incelemelerde bulundu.
HABAŞ PATRONU HAPİS CEZASI ALMIŞ
Fabrika patlamasının ardından HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile ilgili dikkat çeken bir bilgi gündeme geldi.
Başaran'ın, 2017'de Kocaeli'nde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri patlamasına ilişkin davada yargılandığı ortaya çıktı.
Buna göre Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli kararında Mehmet Rüştü Başaran ile dört şirket yetkilisinin asli kusurlu bulunduğu; Başaran'ın davada 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve meslekten men cezası aldığı öğrenildi.
SİCİLİNDEKİ İLK OLAY DEĞİL
Öte yandan Sol Haber'in aktardığı habere göre bu patlama HABAŞ'ın sicilindeki ilk olay olmadığı öğrenildi.
- 2018 yılında fabrikada yaşanan patlamada eriyik demir işçilerin üzerine döküldü. 26 Temmuz'da meydana gelen olayda beş işçi yaralanırken, yaralılardan biri 3 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Aynı yıl 30 Ağustos'ta fabrikada bir patlama daha meydana geldi. Sıvı sürekli döküm makinesindeki patlamada Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül ağır yaralandı.
- 18 Ekim 2018'de ise Hasan Bostancı adlı işçi, fabrikanın toz toplama bacasından düşerek yaşamını yitirdi.
- 2020 yılında da iş cinayetleri devam etti. Kadir Özdemir, 8 Ekim 2020'de fabrikada eskiyen sacların değiştirilmesi sırasında yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ailesinin açtığı tazminat davasında mahkeme, HABAŞ'ı yüzde 70 oranında asli kusurlu buldu.
- Aynı yıl 6 Kasım'da HABAŞ Limanı'nda çalışan vinç operatörü Raif Çatan, gece saatlerinde dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken denize düşerek yaşamını yitirdi. Çatan'ın çalıştığı taşeron firma YÜKSAN'ın yetkilileri ile HABAŞ'ın liman yöneticilerinin de aralarında bulunduğu beş sanık, 2025 yılında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava sürecinde işçiye can yeleği verilmeden çalıştırıldığı da gündeme geldi.
- 2020 yılında yaşamını yitiren bir diğer işçi ise üzerine çelik bloklar düşen Şaban Karaca oldu.
- 29 Ağustos 2022'de HABAŞ'ta çalışan vinç operatörü Oktay Eryılmaz da vinçten düşerek yaşamını yitirdi. İşçiler, fabrikada yetersiz sayıda bakım personeli çalıştırılmasına ve iş yükünün artırılmasına dikkat çekti.
- 11 Ocak 2024'te HABAŞ Limanı’nda temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Kemal Özdemir, gemiye yükleme sırasında üzerine metal bobin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yıl 7 Mayıs'ta ise HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nın çelik ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı.
- 28 Eylül 2025'te ise HABAŞ’ın Aliağa’daki çelikhane ocağında meydana gelen patlamada biri ağır 7 işçi yaralandı.
- 2026 yılının ekim ve kasım aylarında da iki işçi daha yaşamını yitirdi.
- 55 yaşındaki taşeron işçi Hakan Doğan'ın ekim ayında yaklaşık sekiz metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
- 5 Kasım'da ise taşeron firma bünyesinde çalışan 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada meydana gelen patlamada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.