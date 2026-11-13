İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda cep telefonu yasağına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan 7 işçi ile Ege İşçi Birliği'nden 2 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin tamamının GBT sorgularının ardından bırakıldığı bildirildi.

Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çelikhane bölümünde 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi yaşamını yitirmişti. Patlamanın ardından fabrikada getirilen cep telefonu yasağı, işçilerle yönetim arasında gerginliğe neden oldu.

Sabah mesaiye gelen işçilerden, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarını güvenlik noktasına bırakmaları istendi. Başaran hakkında, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Uygulamaya tepki gösteren işçiler, fabrika girişinde toplanarak yolu trafiğe kapattı ve oturma eylemi başlattı. Jandarma ekipleri, yolun kapatılması üzerine müdahale etti. Dokuz kişi bu müdahale sırasında gözaltına alındı.

5 GÜN ÜCRETLİ YAS İZNİ VE BAĞIMSIZ DENETİM TALEBİ

İşçiler, patlamada hayatını kaybeden mesai arkadaşları için 5 gün ücretli yas izni verilmesini talep etti. Fabrikanın Makine Mühendisleri Odası gibi bağımsız kurumlarca denetlenmesini isteyen işçiler, gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadan üretime yeniden başlanmaması çağrısında bulundu.

İşçiler ayrıca denetim ve iş güvenliği süreçlerine fabrikanın her bölümünden çalışanların dahil edilmesini istedi. Çalışma alanlarındaki risklerin belirlenmesinde işçilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasını talep etti.