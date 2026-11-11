İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25), Menemen’de son yolculuğuna uğurlandı. Özçelik’in fabrikada üç ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Aliağa’nın Bozköy Mahallesi’ndeki tesiste 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.46 sıralarında, kazan değişimi çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ TABUTUNA SARILDI Özçelik için Menemen Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Annesi Gülden Özçelik, kız kardeşi Şevval Özçelik ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir yakını ise tabutun başında Kur’an-ı Kerim okudu. Törene babası Nihat Özçelik ve ailesinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, YENİ Parti İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Özçelik’in cenazesi, Menemen İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Menemen Ulukent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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