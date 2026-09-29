Kumbaşı Balıkçı Barınağı'ndan kayığıyla denize açılan Arslan'dan yakınlarının bir süre haber alamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Arslan'ın kullandığı kayık, akşam saatlerinde motoru çalışır ve içi boş halde Güzelyalı Mahallesi'nde kıyıya vurmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden arama çalışması yürütürken termal kameralı dronla da havadan tarama yaptı. Balıkçıların tekneleriyle destek verdiği çalışmalarda, Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Denizden çıkarılan cesedin Özen Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.