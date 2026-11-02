Google'da yapılan aramalarda kullanıcıların güncel gelişmelere, haber sitelerini ziyaret etmeden yapay zekâ tarafından hazırlanan özetler aracılığıyla ulaşabilmesi, dijital medya sektöründe endişelere yol açtı. Bu uygulamanın haber kuruluşlarının ziyaretçi sayısını ve reklam gelirlerini olumsuz etkileyebileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Rekabet Kurumu harekete geçti.

Google hakkında soruşturma başlatan Kurum, haber yayıncılarının ekonomik haklarını güvence altına almak amacıyla geçici tedbir kararı aldı. Söz konusu kararla yapay zekâ hizmetlerinin engellenmesi değil, dijital medya ekosistemindeki dengenin korunması ve yayıncıların ürettikleri içeriklerin karşılığını adil biçimde alabilmesi amaçlanıyor.

Karar kapsamında Google'ın haber kuruluşlarını içeriklerini yapay zekâ sistemlerinde kullanıma açmaya zorlamasının önüne geçilecek. Yayıncılar, haberlerinin yapay zekâ özetlerinde yer alıp almamasına, arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme endişesi yaşamadan kendileri karar verebilecek.

Google'ın hem medya kuruluşlarının haklarını hem de kullanıcıların arama deneyimini gözeten adımlar atması bekleniyor. Alınan tedbire nasıl uyum sağlanacağı ve hangi ticari modelin uygulanacağı konusunda ise tercih Google'a bırakıldı.

GOOGLE'IN YAPAY ZEKÂ HİZMETLERİ MERCEK ALTINDA

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada Google'ın "Yapay Zekâ Önizlemeleri" ve "Yapay Zekâ Modu" özellikleri ayrıntılı şekilde incelenecek. Bu hizmetlerin, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgileri doğrudan arama sayfasında sunarak haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinde düşüşe neden olup olmadığı araştırılacak.

Ayrıca Google'ın içerik lisanslama süreçlerinde yayıncılar arasında ayrımcılık yapıp yapmadığı da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alacak.