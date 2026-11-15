Ankara'da bir yazılım şirketinde proje yöneticiliği yapan 30 yaşındaki Nuh İnanç, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde başladığı safran üretimini büyüttü. Geçen yıl 100 metrekarede 20 kilogram safran soğanıyla deneme yapan İnanç, bu yıl 1 dönümlük alana 200 kilogram soğan dikti.

Yaklaşık iki yıl önce izlediği bir haberle safrana ilgi duyan İnanç, bir yıl boyunca bitkinin yetişme koşullarını araştırdı. Ardından haberdeki üreticiye ulaşarak ilk soğanlarını aldı. İnanç, başlangıç sürecini şöyle anlattı:

"Kırıkkale'nin karasal ikliminin bu bitkiye uygun olduğunu düşündüm. Verim alınca bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkardım ve 200 kilogram safran soğanı diktim."

BİR KİLOGRAM İÇİN YAKLAŞIK 150 BİN ÇİÇEK

Çiçeklenmenin başlamasıyla hasada geçen İnanç, her sabah topladığı çiçeklerin kırmızı renkli dişi organlarını ayırıp uygun koşullarda kurutuyor. Babası Elvan İnanç da üretim ve hasat çalışmalarına yardımcı oluyor.

İnanç, dikimden bakıma, hasattan kurutmaya kadar bütün işlemlerin elle yapıldığını belirtti. Safranın yılda bir kez, ekim ayının ortalarından itibaren çiçek açtığını, hava koşullarına göre bu dönemin yaklaşık bir ay sürdüğünü anlattı. İnanç, "Bir kilogram safran elde edebilmek için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanması gerekiyor" dedi.

FİYATI KALİTESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Safranın kilogram fiyatının kalitesine bağlı olarak 900 bin ile 1 milyon lira arasında değiştiğini söyleyen İnanç, ürünün renk, tat ve aromasını belirleyen bileşenlere dikkat çekti. İnanç, krosin, pikrokrosin ve safranal değerleri yükseldikçe safranın kalitesinin ve ekonomik değerinin de arttığını ifade etti.

Baharatın yanı sıra safran soğanlarının çoğaltılmasının da gelir kaynağı olduğunu belirten İnanç, bir soğandan sekiz sürgün çıktığını gözlemlediklerini söyledi. Gelecek yıl haziran ayında soğanları topraktan çıkardıklarında sekiz ayrı soğan elde edebileceklerini belirten İnanç, soğanların kilogram fiyatının büyüklüğüne ve sertifikalı olup olmamasına göre 2 bin ile 4 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.