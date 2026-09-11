Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melih Gökçek’in oğlu, gelini veya üçüncü kişiler üzerinden yurt dışına para kaçırıp kaçırmadığını araştırıyor.

Gelin Hülya Gökçek tarafından 2022 yılında Almanya’da kurulan HAMAG GmbH adlı şirketin aslında Gökçek Ailesi’ne ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

HAMAG GmbH’nin kuruluşunda ve şirket adına bina alımında kullanılan 4.5 milyon Euro’luk kaynağın Türkiye’deki izi sürülüyor.

Melih Gökçek’e açık açık şöyle soruluyor:

“HAMAG’a kendi malvarlığınızdan veya üçüncü kişiler aracılığıyla döviz, borç, teminat ya da başka ekonomik değer sağladınız mı?”

Gökçek, “Bu şirketin varlığından daha sonra haberim olduğu için herhangi bir ekonomik fayda sağlamadım” diyor.

Gelini Hülya Gökçek ise düğününde ve iki çocuğunun doğumunda hediye edilen altınları bozdurarak; eşi, kendisi ve şirketleri üzerine kayıtlı 10’u aşkın taşınmazı satarak, Düsseldorf’taki binayı satın aldıklarını ileri sürüyor.

‘ŞİRKETİN VARLIĞINDAN HABERDARDI’

Peki, oğul Ahmet Gökçek, neler söylüyor?

Gökçek, 2013’ten bu yana gayrimenkul alım satım işi yaptığını belirtiyor.

Türkiye’de üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmazı yok.

Kayıtlarda HAMAG GmbH’nin tek çalışanı olarak gözüküyor.

Düsseldorf’taki binayı almak için eşi Hülya’nın hesabından Almanya’ya para gönderdiklerini belirtiyor. Bu para ile şirket için yapılan tüm harcamaları kendi birikimlerinden karşıladıklarını ileri sürüyor.

Türkiye’de kendisi ve eşi adına kayıtlı gayrimenkulleri sattıklarını, eşinin düğünde takılan altınların bir kısmını nakde çevirdiğini ve ailesinden destek aldığını savunuyor.

Babası Melih Gökçek’in de Ankara Çayyolu Funda Sitesi’ndeki müstakil villasını satarak, elde ettiği 1.265.000 milyon doları yardım için kendilerine verdiğini ileri sürüyor.

Gökçek, şöyle devam ediyor:

“Şirket ödemeleri için maddi sıkışıklık yaşadık. Babam Melih Gökçek’ten yardım istedik. Kendisi bu şekilde şirketin varlığından haberdar oldu. Şirketin kuruluşundan bilgisi olmadı.”

“AĞIREL’İN HABERİNDEN ÖĞRENDİM” DEMİŞTİ

Gökçek, bu sözleri ile babasını yalanlıyor.

Çünkü baba Gökçek, ifadesinde, “Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında bir bilgim yoktur” diye konuşuyor.

2018’de Funda Sitesi’ndeki bulunan villayı, oğluna destek olmak için sattığını ileri sürüyor. Satıştan elde ettiği 1.265.000 doları oğlu Ahmet’e verdiğini iddia ediyor. “Ticari faaliyette kullanması için satıp parasını oğluma verdim” diyor. Ancak Gökçek, oğlunun bu parayı hangi ticari faaliyette kullandığına açıklık getirmiyor. “Oğlumun ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur” diyor.

HAMAG GmbH’nin varlığını Murat Ağırel’in haberinden sonra öğrendiğini savunarak, şunları söylüyor:

“Bu şirketin varlığını son zamanlarda basında haberler çıkması üzerine öğrendim. Varlığından haberim olmadığı için şirketin kuruluşu ve faaliyeti hakkında bilgim, katkım bulunmamaktadır. Çocuklarıma neden kurduklarını sorduğumda, birikimlerini değerlendirmek ve Almanya’da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını söylediler. Almanya’da bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvurduklarını söylediler.”

Gökçek, yalnızca gelininin üç yıl önce Almanya’da gayrimenkul aldığı yönünde bilgi sahibi olduğunu öne sürerek, “Teferruatını bilmiyordum. Hangi yöntemle satın alındığını bilmiyordum. Şirket adına mı ya da şahsı adına mı alındığına dair malumatım yoktu.”

TARİHLER TUTMUYOR

Baba ve oğul Gökçeklerin ifadeleri arasında belirgin çelişkiler var.

Gökçek, villayı sattığı tarih olarak 2018 yılını gösteriyor.

Ancak Almanya’daki HAMAG GmbH şirketi Ağustos 2022’de kuruldu.

Arada dört yıl gibi uzun bir süre var.

Düsseldorf’taki bina 2024 yılında satın alındı.

Villa satışından elde edilen gelirin satıştan 4-6 yıl sonra kullanılmış olması hayatın olağan akışına uygun görünmüyor.

Şu halde Melih Gökçek’in şirketin varlığından haberdar olduğu ortaya çıkıyor.

YAVAŞ MESAJI

Bugüne kadarki teamüller gösteriyor ki...

Melih Gökçek ve ailesine soruşturma açılması, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi ve izni kapsamında olabilir. Erdoğan’dan habersiz Gökçek’in ifadesi alınması düşünülemez.

O bakımdan Cumhurbaşkanı’nın önceki gün Beştepe’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ağırlaması, muhalefete olduğu kadar Gökçek’e de bir mesajdır.